Il Premio Ostana in presenza ai piedi del Monviso

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Torna in presenza dal 24 al 26 giugno il "Premio Ostana: scritture in lingua madre", appuntamento con le lingue madri del mondo che ogni anno riunisce a Ostana (Cuneo), borgo occitano ai piedi del Monviso, autori di lingua madre da tutto il mondo - negli anni sono state ospitate 44 lingue da tutti e 5 i continenti - per un festival della biodiversità linguistica. Per ricevere il Premio Musica 2022 arriverà a Ostana la cantante bretone Marine Lavigne, fondatrice e componente del trio Ahez che, con Alvan, rappresenterà la Francia all'Eurovision Song Contest 2022 di Torino.

Dopo due edizioni "en partatge" (condivisione in occitano) organizzate online a causa della pandemia, si torneranno quindi a sentire lingue vicine e lontane, per animare un confronto di riflessione sui diritti linguistici, con uno sguardo specifico a quali sono le idee e le azioni attualmente al servizio della tutela delle lingue madri. Non a caso, le Nazioni Unite hanno proclamato il Decennio Internazionale delle Lingue Indigene 2022-2032.

In programma incontri, dibattiti, letture, proiezioni per dare spazio a storie di resistenza e di attivismo, poesia, letteratura, traduzione, cinema e musica, che sarà più che mai protagonista della quattordicesima edizione. Il Premio è ideato da Chambra d'oc, in collaborazione con il Cirdoc, e promosso e sostenuto da: Comune di Ostana, Regione Piemonte, Pen club Occitan, Fondazione Crc, Fondazione Crt, Atl Cuneo, Babel Film Festival. (ANSA).