Evasione Vercelli: polizia arresta in Belgio quinto complice

(ANSA) - VERCELLI, 14 APR - La polizia di Vercelli ha arrestato il quinto responsabile della rocambolesca evasione dal carcere di Vercelli di Kristjan Mehilli, il 28enne albanese fuggito dal Billiemme la notte di Capodanno grazie ad alcuni complici. L'uomo è stato rintracciato e arrestato dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia all'aeroporto di Bruxelles, dove stava per imbarcarsi su un volo diretto in Albania nel tentativo di sottrarsi alla cattura. Ora il fuggitivo, un 29enne albanese, verrà estradato in Italia.

Gli investigatori, oltre la cattura di Mehilli a inizio marzo, erano riusciti ad identificare e a fermare quasi tutti i complici che avevano contribuito alla fuga dalla casa circondariale grazie alle riprese del sistema di video sorveglianza e ad alcune impronte lasciate sugli attrezzi usati durante l'evasione. (ANSA).