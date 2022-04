Bimbo morì in crollo palazzina, in due verso il processo

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Il pubblico ministero Giorgio Nicola ha chiuso le indagini su quanto avvenne lo scorso 24 agosto a Torino in strada Bramafame, dove il crollo di una palazzina provocò la morte di Aron Tila, un bimbo di 4 anni, e il ferimento di due persone. Gli indagati sono Ernesto Pennesi, 68 anni, artigiano che secondo gli inquirenti aveva svolto dei lavori dell'edificio diversi mesi prima, e un cugino della vittima, Bukhorosh Snalla, 26 anni.

Il crollo si verificò dopo una esplosione dovuta a una fuga di gas Gpl. Le accuse sono disastro e omicidio colposo. Per Pennesi si è aggiunta quella di esercizio abusivo di una professione. In occasione dei funerali del piccolo Aron l'allora sindaca Chiara Appendino proclamò una giornata di lutto cittadino. (ANSA).