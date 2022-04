Alessandria, in mostra un secolo di cinema tra foto e abiti

(ANSA) - ALESSANDRIA, 14 APR - Dal 14 aprile al 30 giugno a Palazzo Cuttica, ad Alessandria, è aperta al pubblico la mostra 'Un set alla moda. Un secolo di cinema italiano tra fotografie e costumi' a cura di Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Tornano in scena storie, fotografie e abiti delle grandi pellicole. Presentati 17 costumi e 70 immagini di set, realizzate da Angelo Frontoni (Roma, 1929-2002), 'fotografo delle dive', che si intrecciano in un viaggio a ritroso che parte dal cinema muto di inizio Novecento a Torino, per approdare al sonoro e all'epoca d'oro di Cinecittà. Sotto i riflettori anche le prestigiose sartorie Devalle (Torino) e Annamode (Roma). "La prima proiezione cinematografica nazionale - ricorda Vittoria Poggio, assessore regionale alla Cultura - è stata fatta a Torino nel marzo 1896.

Questa mostra ripercorre gran parte della storia anche di noi piemontesi". L'esposizione è organizzata dall'azienda CulturAle Costruire Insieme ed è promossa dalla Regione Piemonte. (ANSA).