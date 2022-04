Stellantis: azionisti contro politica remunerazione Tavares

(ANSA) - TORINO, 13 APR - Gli azionisti di Stellantis hanno votato contro la politica di remunerazione che prevede per l'amministratore delegato Carlos Tavares 19,15 milioni di euro totali nel 2021. I voti contrati sono stati il 52,1%%.

Il presidente John Elkann ha spiegato che si tratta di un voto di consultazione e non vincolante, ma la società terrà conto delle indicazioni Sto arrivando!ivate dai soci: bisogna tenere conto "dei risultati record raggiunti nel 2021" e che "l'aumento di stipendio di Tavares rispetto a quello che aveva in Psa è dovuto al fatto che Stellantis è una azienda diversa e molto più grande". (ANSA).