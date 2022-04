Riflessi d'arte, in mostra 30 opere dei ragazzi del Timone

(ANSA) - TORINO, 13 APR - Un percorso di arte-terapia che trasforma la disabilità in abilità. E' la mostra 'Riflessi d'arte', organizzata dall'associazione Il Timone Ets/Aps, con il sostegno della Fondazione De Agostini, che raccoglie le opere d'arte create dai ragazzi dell'associazione, risultato di un percorso curato da Laura Lebra, artista e terapeuta.

La mostra, che ha ottenuto il patrocinio dal Comune di Novara, sarà inaugurata giovedì 21 aprile, alle 11, presso la Sala Accademia del Broletto a Novara. Sarà aperta al pubblico fino a domenica 24 aprile, dalle 10 alle 19.

Saranno esposte circa 30 opere, alcune singole e altre sotto forma di composizioni, risultato dell'impegno dei membri del Timone che per due anni hanno partecipato al corso di arte-terapia. I ragazzi coinvolti nel progetto sono circa 30 di cui 10 bambini in età evolutiva (8-14 anni) e 20 ragazzi dai 18 anni.

Giovedì 21 e venerdì 22 aprile sono state invitate alcune scolaresche che saranno guidate dagli stessi utenti dell'associazione nella visita alla mostra. Nei giorni seguenti, sabato 23 e domenica 24 aprile, alcuni artisti professionisti si confronteranno con i ragazzi dando loro consigli per migliorare e acquisire nuove tecniche artistiche. (ANSA).