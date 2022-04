Lavazza: 2,3 miliardi di ricavi nel 2021 (+11), utile +44%

(ANSA) - TORINO, 13 APR - Nel 2021 Lavazza registra ricavi pari a 2,3 miliardi di euro, in crescita dell'11% rispetto al 2020. La posizione finanziaria netta è di 283 milioni con una generazione di cassa operativa pari a 203 milioni, in miglioramento rispetto al 2020 (125 milioni). Ha recuperato fatturato il canale Fuori Casa, che era stato frenato dal Covid; bene anche il canale Home con un +6,3% rispetto al 2020 e +23,8% rispetto al 2019 nonostante il ritorno ai trend pre-Covid.

L'Ebitda è pari a 312 milioni, rispetto ai 253 milioni del 2020 (+23,3%), l'Ebit è di 163 milioni rispetto ai 108 del 2020 (+50,9%). L'utile netto è di 105 milioni (+44%).

"Gli ottimi risultati del 2021 non sono solo un traguardo significativo per il nostro Gruppo - commenta Antonio Baravalle, amministratore delegato del Gruppo Lavazza - ma anche il punto di partenza per affrontare un anno estremamente complesso e sfidante, a causa del rialzo del prezzo di acquisto di tutte le materie prime che trattiamo". Il prezzo del caffè nel 2021 ha infatti subito un rialzo intorno all'80% per problemi relativi alla supply chain globale e ai danni causati da eventi meteo legati al cambiamento climatico. Fattori che impatteranno anche la produzione del 2022, in un contesto a cui si aggiunge lo scenario geopolitico, con il conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Oltre alle sanzioni internazionali e alla svalutazione del rublo, gli effetti principali si avvertono sulle materie prime di cui la Russia e l'Ucraina sono i principali produttori ed esportatori, come gas, petrolio e metalli, osserva ancora Lavazza, che ha sospeso le attività in Russia e, per causa di forza maggiore, ha dovuto fermare anche le attività distributive in Ucraina, dove è impegnata con diverse iniziative di solidarietà. (ANSA).