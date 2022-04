Concerto della pace, Biella dona smoking a maestro ucraino

(ANSA) - BIELLA, 13 APR - Un'azienda di Biella, la Filrus, ha realizzato e donato lo smoking che il direttore d'orchestra ucraino Yurij Yanko indosserà, al Concerto per la Pace che si terrà il 27 aprile a Pesaro. Yanko è il maestro di Diana, una bimba ucraina di 9 anni, prodigio della musica, che ha dovuto fuggire da Kharkiv con la mamma Kristina, il papà Hocha e i suoi due fratellini, Danielle e David, per raggiungere la zia Armine che risiede a Falconara Marittima. La piccola ora è allieva del Conservatorio Rossini di Pesaro.

Al maestro Yanko, la cui casa è andata distrutta sotto i bombardamenti russi, serviva un abito adatto per la cerimonia. E ci ha pensato Biella, città Unesco per l'economia tessile d'eccellenza, a fornirlo. L'iniziativa è stata presa dall'assessore Barbara Greggio. "Il mio collega Daniele Vimini (assessore di Pesaro, ndr) mi ha contattata chiedendomi un abito per il maestro della bambina - racconta Greggio -. Mi sono rivolta a Filrus - Biella 1962 - e Luciano e Roberta Rossi hanno subito accettato di donare l'abito al maestro di Kharkiv e accompagnare Biella in questa operazione di solidarietà." L'abito è totalmente made in Biella con tessuto Vitale Barberis Canonico. "Sono orgogliosa di aver consegnato lo scorso weekend l'abito al mio collega di Pesaro e sono felice per l'efficiente cooperazione fra città Unesco", conclude Greggio. (ANSA).