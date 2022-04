Alpini: 70 anni Taurinense, porte aperte alla Montegrappa

(ANSA) - TORINO, 13 APR - La caserma Montegrappa di Torino apre le porte in occasione del settantesimo anniversario della Brigata Alpina Taurinense. Dalle 15 alle 20 sarà possibile visitare mezzi e materiali in dotazione alle Truppe Alpine dell'Esercito, muro di arrampicata e pista da sci di fondo per i più giovani e visite al museo della brigata.

Ingresso in corso IV Novembre.