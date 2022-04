Vino: Cantina Piazzo festeggia 40 di Barbaresco con 'Pajorè'

(ANSA) - TORINO, 12 APR - A 40 anni dalla prima etichetta in commercio, la cantina Piazzo Comm. Armando - 70 ettari tra Langhe e Roero - lancia il Barbaresco Pajorè, il quarto della gamma e che va ad affiancarsi a Fratìn, Nervo-Vigna Giaia Riserva e Argè.

La cantina, che ha sede nella frazione albese di San Rocco Seno d'Elvio , ha scelto alla fine degli anni '70 il Barbaresco come vino elettivo e connotativo della propria produzione.

"Quello del Barbaresco- spiega Simone Allario Piazzo, che ricopre anche il ruolo di vicepresidente dell'Enoteca Regionale del Barbaresco - è un territorio ancora integro e per questo in grado di offrire esperienze autentiche, ci lascia maggiore libertà di sperimentare e metterci alla prova: con Pajorè puntiamo sull'eleganza".

La Cantina Piazzo produce 200.000 bottiglie ogni anno solo da uve di proprietà, di cui 55 mila di Barbaresco, con sedici le etichette destinate per il 95% all'export e per il restante 5% al mercato nazionale. (ANSA).