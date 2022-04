Vaccini, in Piemonte al via 4/dose over 80 e ospiti Rsa

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Parte domani in Piemonte la somministrazione della quarta dose di vaccino contro il Covid per gli ultraottantenni e gli ospiti delle Rsa. Lo annuncia la Regione. Sono interessate quasi 340 mila persone over80 che hanno già ricevuto la terza dose, di cui circa 30 mila ospiti delle residenze sanitarie assistenziali.

Come previsto dal piano nazionale partiranno nei prossimi giorni anche in Piemonte le convocazioni per i circa 117 mila fragili over 60 affetti da specifiche patologie indicate dal ministero della Salute che hanno già ricevuto la terza dose e possono avere la quarta. (ANSA).