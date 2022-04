Tumori: Ail Torino per la ricerca,finanziata borsa di studio

(ANSA) - TORINO, 12 APR - L'Ail augura una buona Pasqua ai bambini del Regina Margherita di Torino con un uovo di Pasqua gigante. Lo ha consegnato Federica Galleano, presidente Ail Torino, alla professoressa Franca Fagioli, direttrice del reparto di Oncoematologia Pediatrica e Centro trapianti dell'ospedale.

"La battaglia contro le leucemie si vince sul terreno della ricerca scientifica - dichiara la presidente Galleano -. E anche quest'anno Ail Torino dà il suo contributo. Grazie al concorso di tutti coloro che hanno sostenuto il nostro impegno - e in primo luogo dei volontari - siamo infatti in condizione di devolvere 96.000 euro per garantire il rinnovo della borsa di studio per un fisioterapista, un assegno di ricerca per concludere il percorso di formazione specialistica triennale di un giovane medico, e di mettere a disposizione l'opera di due infermiere per l'assistenza domiciliare pediatrica".

Il dono pasquale è certamente un momento simbolico in un momento drammatico per tutto il mondo. Ma è anche il segno concreto di Ail a continuare ad ogni costo l'impegno associativo a sostenere la ricerca, le pratiche di cura, e le iniziative per lenire le sofferenze delle persone malate e dei loro familiari.

(ANSA).