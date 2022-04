'Torino OnMove, sport con istruttori in 10 parchi cittadini

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Attività fisica nei parchi di Torino con i praticanti seguiti dagli istruttori qualificati.

Debutta 'Torino OnMove', progetto firmato dal Cus Torino in collaborazione con Università degli Studi di Torino, Campus Edisu Piemonte, Fondazione Collegio Einaudi e con il patrocinio della Città. La presentazione oggi alla presenza del presidente del Cus Torino, Riccardo D'Elicio, del vice-rettore per il Welfare, la sostenibilità e lo sport dell'Universtià di Torino Alberto Rainoldi, del segretario generale della Compagnia di Sanpaolo Alberto Anfossi, dell'Assessore allo Sport e al Turismo di Torino Mimmo Carretta e del presidente della Circoscrizione 2 Luca Rolandi.

"Un progetto di valore - spiega D'Elicio - che aiuterà ad avvicinare la cittadinanza alla pratica sportiva e all'attività all'aria aperta. E' un'idea innovativa che porterà i nostri istruttori a contatto con i cittadini e farà crescere questa grande palestra a cielo aperto, i nostri parchi".

Torino OnMove è stato selezionato nell'ambito del bando "Muoviamoci!" promosso dalla nostra fondazione Compagnia di San Paolo. "Il progetto permetterà ai torinesi, giovani e non, di fare sport all'aria aperta nei parchi cittadini a un prezzo accessibile e seguiti da professionisti", sottolineano gli assessori comunali allo Sport, Domenico Carretta, alle Periferie Carlotta Salerno e al Verde pubblico Francesco Tresso.

Le attività si svolgono, da aprile di quest'anno fino al giugno 2023, in 10 parchi del capoluogo piemontese: Valentino, Pellerina, Parco Ruffini, Piazza d'armi, Colonnetti, Dora, Giardini Reali, Parco Mennea, Sempione, parco Crescenzio.

Le attività sportive si svolgeranno con cadenza bi/trisettimanale e varieranno dalle più tradizionali corse e camminate ad allenamenti a corpo libero, stretching, controllo della respirazione e molto altro. L'abbonamento a Torino OnMove costa 10 euro al mese per ogni parco e comprende il tesseramento al CUS con assicurazione inclusa, la partecipazione a tutte le attività del parco e un kit di benvenuto composto da marsupio, porta cellulare, sacca e telo in microfibra. (ANSA).