Salone Libro, +20% spazi occupati dagli editori

(ANSA) - TORINO, 12 APR - "Gestire la manifestazione è sempre più complicato, sembra di essere in un videogioco. La complessità riguarda soprattutto la predisposizione dei servizi: la partita che ci dobbiamo giocare in questo mese è difficile, ma fondamentale. Nei videogiochi esistono i potenziamenti: i nostri sono innanzitutto gli editori, che occuperanno il 20% in più degli spazi rispetto all'ultima edizione". Lo ha sottolineato il presidente organizzativo del Salone del Libro, Silvio Viale, alla seconda conferenza stampa di presentazione della rassegna, in programma dal 19 al 23 maggio al Lingotto di Torino. (ANSA).