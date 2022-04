Polizia: Torino, con stop alle restrizioni aumentano i reati

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Aumentano i reati a Torino e nel Torinese, in particolare quelli contro il patrimonio, mentre diminuiscono gli omicidi e il numero delle persone arrestate e denunciate. Rispetto al periodo pre-pandemia, però, si registra un calo sul totale dei delitti. Questo è quanto emerge dai dati forniti dalla Questura di Torino per il 170esimo Anniversario della fondazione del corpo, che verrà celebrato oggi pomeriggio al PalaSermig.

Dal marzo 2021 al marzo 2022 i crimini commessi sono stati 108.963, rispetto ai 95.705 dello stesso periodo dell'anno precedente, caratterizzato dalle restrizioni. La tendenza si è inverte invece se si prende come riferimento il 2019-2020, quando si registrarono 115.131 crimini (-5,36%).

I reati contro il patrimonio sono stati 86.272 (nel 2020-2021 furono 72.045). Aumentano i furti (43.924 contro i 33.927 dell'anno precedente) e le rapine 1.400 (1011 nell'anno precedente). Stesso trend per truffe e frodi informatiche, passate dal 14.682 al 15.469, danneggiamenti (23.437).

Diminuiscono invece i reati di ricettazione (516) e usura (5).

Meno restrizioni anti Covid più furti: questa è la tendenza registrata. Gli scippi sono stati 1.020, i borseggi 8.787 (il 51,95% in più), in appartamento 6.051, nei negozi 3.321. (ANSA).