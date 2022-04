Polizia: Asti, in aumento denunce da codice rosso

(ANSA) - ASTI, 12 APR - Denunce da 'codice rosso', truffe e frodi informatiche nell'Astigiano. E' quanto risulta dal bilancio dell'attività illustrato dal questore di Asti, Sebastiano Salvo, in occasione della Festa per il 170 anni della Polizia di Stato. Nel 2021-2022 sono stati 15 gli episodi di maltrattamento (nell'anno precedente 12), 5 le lesioni personali, 2 gli episodi di violenza sessuale, 13 gli atti persecutori.

Truffe e frodi informatiche sono passate da 1.116 a 1.652, quindici le rapine in abitazione, 555 i furti in casa. Il calo le estorsioni (42 contro le 48 dell'anno precedente), così come lo spaccio di stupefacenti, (33 contro i 49 episodi del periodo 2020-2021). (ANSA).