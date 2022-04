Museo Accorsi e Regio di Torino, Ago e filo d'autore

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Una visita guidata alla mostra 'In scena.Luci e colori nei costumi di Caramba' al Muse Accorsi Ometto, seguita dalla visita alla sartoria del Teatro Regio di Torino: è il percorso che la Fondazione Accorsi oMetto propone al pubblico in collaborazione con il celebre teatro lirico di Torino La visita alla mostra del Museo Accorsi-Ometto verterà sulla figura del 'Mago' dei costumi teatrali Luigi Sapelli (Pinerolo, 1865 - Milano, 1936), in arte Caramba. Attraverso una quarantina di abiti, scelti tra la vasta collezione Devalle di Torino, una serie di magnifici bozzetti della collezione della Sartoria Teatrale Pipi di Palermo e diversi tessuti della Manifattura Mariano Fortuny si scopriranno la vita e la storia di questo importante costumista piemontese che ha rimodernato la concezione del costume per lo spettacolo e ha creato veri propri capolavori sartoriali. I visitatori si recheranno poi al Teatro Regio, dove un percorso guidato di un'ora circa li condurrà alla scoperta della storia, degli abiti di scena esposti in foyer e della sartoria del Regio.

La proposta è per mercoledì 13 e mercoledì 27 aprile, mercoledì 4 e mercoledì 11 maggio, sabato 14 maggio, sempre alle ore 14.30. La durata della doppia visita è di 3 ore circa. Il costo è di 4 euro per il biglietto d'ingresso al Museo + 4 euro per la visita guidata alla mostra (con Abbonamento Musei 4 euro) e di 5 euro per la visita guidata al Teatro Regio. Il ritrovo è presso la biglietteria del Museo Accorsi Ometto in via Po 55, alle 14.15. la prenotazione è obbligatoria al numero 011 837 688 interno 3. (ANSA).