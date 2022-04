Alberto Biraghi eletto presidente Piccola industria Piemonte

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Alberto Biraghi è stato eletto presidente di Piccola Industria di Confindustria Piemonte per il biennio 2022-2024.

Biraghi, 52 anni, cuneese, amministratore delegato della Valgrana, con sede a Scarnafigi (Cuneo), azienda agroalimentare di prodotti caseari, subentra alla presidente uscente Gabriella Marchioni Bocca. Alla riunione elettiva hanno partecipato il presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay, e il presidente di Piccola Industria di Confindustria, Giovanni Baroni.

Biraghi è attualmente presidente di Piccola Industria di Confindustria Cuneo e delegato per la Logistica e Trasporti nel Consiglio di Presidenza di Piccola Industria nazionale. E' membro anche del consiglio generale di Confindustria.

Biraghi ha confermato che "perseguirà un programma fondato sui pilastri del merito, della competenza e della responsabilità" e che "svilupperà e concretizzerà temi e progetti di fondamentale importanza per la crescita economica delle piccole e medie Imprese piemontesi". (ANSA).