Torino: con Eurovision e Atp guida Lonley Planet in omaggio

(ANSA) - TORINO, 11 APR - Torino regala Torino. Questa l'iniziativa prevista in occasione dell'Eurovision Song Contest e delle Nitto Atp Finals messa in campo da Lonely Planet, Comune e Turismo Torino e Provincia. Dal 4 al 14 maggio e dall'11 al 20 novembre, date dei due eventi, la nuova guida Torino Pocket sarà in free download. Per l'assessore comunale ai Grandi Eventi, Mimmo Carretta, "sarà un'occasione unica per far conoscere meglio la nostra città e le sue eccellenze, dalle offerte culturali alle commerciali, turistiche e gastronomiche sarà un'importante vetrina per la nostra città".

Torino Pocket sarà promossa con 10 mila card e divulgata sui canali social Lonely Planet e attraverso l'invio della newsletter che arriva a 70 mila utenti attivi. Sulla mappa turistica della città stampata in circa 15 mila copie è inoltre presente un QR code per scaricare la guida Torino Pocket e la guida Torino in tasca in inglese e francese. "Torino è tornata nel radar dei viaggiatori nazionali e internazionali grazie Eurovision e Nitto Atp Finals - sottolinea Angelo Pittro, direttore Lonely Planet Italia - Con questa iniziativa vogliamo dare il benvenuto ai visitatori e offrire anche ai torinesi uno strumento per conoscere i mille segreti che questa città nasconde". (ANSA).