Bimba caduta: patrigno arrestato non risponde al Gip

(ANSA) - TORINO, 11 APR - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Mohssine Azhar, di nuovo raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere con l'accusa di avere gettato deliberatamente una bimba di 3 anni e mezzo dal balcone di casa provocandone la morte. L'interrogatorio di garanzia si è svolto stamani davanti al gip Agostino Pasquariello.

Il fatto si verificò il 13 gennaio scorso in una palazzina nel centro storico di Torino. Azhar, che aveva parlato di un gioco finito in tragedia, era stato arrestato per omicidio colposo. La procura, alla luce di una analisi tecnico-scientifica supplementare, ha chiesto e ottenuto un nuovo ordine di custodia per omicidio volontario. Il difensore dell'indagato, l'avvocato Alessandro Sena, ha affidato a due consulenti (un medico legale e uno specialista in informatica) il compito di svolgere degli approfondimenti. (ANSA).