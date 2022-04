Alessandria adotta la Carta europea della Disabilità

(ANSA) - ALESSANDRIA, 11 APR - Alessandria è il primo comune del Piemonte e secondo in Italia ad adottare la Carta europea della Disabilità. La sottoscrizione oggi, nella sala del Consiglio comunale, alla presenza del ministro per le Disabilità Erika Stefani. I titolari della Carta potranno fruire di specifiche agevolazioni, promozioni e servizi nell'ambito dei Musei, delle strutture e dei centri sportivi del territorio locale, gestiti direttamente o indirettamente dal Comune di Alessandria.

"Quello di oggi è un altro passo importante da parte dei territori verso l'inclusione perché, da una parte, si riconosce tale diritto alle persone con disabilità e, dall'altra, si valorizzano i servizi che un Comune può dare, rendendoli facilmente fruibili a tutti i cittadini", sottolinea il ministro Stefani, accolta dal sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, che parla di "un tassello importante di una strategia in cui l'efficacia delle azioni poste da un Ente locale, d'intesa con i diversi stakeholders pubblici e privati coinvolti in questa materia, sarà ulteriormente rafforzata proprio dalla sinergia approvativa e di sostegno che giunge dal Governo". (ANSA).