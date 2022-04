Marcia: campionati di società, nella 10 km vince Chiesa

(ANSA) - ALESSANDRIA, 10 APR - Il piemontese Stefano Chiesa e la bergamasca Nicole Colombi (entrambi del Gruppo Carabinieri) hanno vinto, ad Alessandria i 10mila metri di marcia, su pista, nei campionati italiani di società Gruppo Nord. Le gare Fidal, organizzate dal Comune, sono state ospitate, oggi, al Campo Scuola in viale Massobrio. Più di 200 gli atleti. Nicole Colombi ha chiuso con il tempo di 45 minuti 8 secondi e 3 centesimi, migliorandosi di 13 secondi secondi, un mese dopo essere stata la prima delle italiane sulla 35 km nei Mondiali a squadre in Oman dove si è piazzata dodicesima.

A Pietro Pastorini, organizzatore dal 1971 del 'Trofeo Frigerio' e promotore dell'inserimento della marcia femminile dal 1981 nei programmi Fidal, l'Encomio per Meriti Sportivi Città di Alessandria. "La nostra città è stata premiata con un avvenimento così importante, anche perché ha una struttura di ricezione straordinaria, con un'ottima pista - commentano il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e l'assessore allo Sport Piervittorio Ciccaglioni - Basti ricordare che il campione olimpionico Marcell Jacobs si allena qui. Siamo soddisfatti, anche per le presenze importanti in tribuna, come Maurizio Damilano (medaglia d'oro a Mosca 1980 e 2 volte Mondiale della 20 chilometri), per una giornata che rappresenta un'ulteriore motivazione per fare sempre di più e meglio per Alessandria".

