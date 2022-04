Incendi: bruciano boschi tra le valli Bronda e Varaita

(ANSA) - BRONDELLO (CUNEO), 10 APR - Continuano a bruciare i boschi tra val Bronda e valle Varaita, nel Cuneese in un'area impervia, a circa 800 metri di altitudine. Decine di vigili del fuoco e volontari Aib sono impegnati dal pomeriggio di ieri. A causa del forte vento, ieri i vigili non sono riusciti a circoscrivere il rogo, esteso sui due versanti delle montagne tra Brondello e Isasca. Questa mattina è stato richiesto l'intervento di un Canadair dei Vigili del fuoco per avere ragione delle fiamme. (ANSA).