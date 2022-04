Alpini: sfilata di 600 penne nere per 100 anni Ana di Asti

(ANSA) - ASTI, 10 APR - Si chiude oggi la tre giorni dedicata ai 100 anni dell'Associazione Nazionale alpini di Asti. Circa 600 'penne nere' hanno partecipato alla sfilata in città, in arrivo a tutto il nord Italia, I vertici nazionali e locali dell'Ana hanno consegnato all'Anfass locale un assegno da 25.000 euro finalizzato all'acquisto di un pulmino attrezzato.

Oggi alle 17.30 chiusura della 'Cittadella Militare' allestita in piazza Alfieri e, a seguire, l'ammainabandiera che concluderà ufficialmente i festeggiamenti. (ANSA).