Vercelli apre le visite a due rifugi antiaerei

(ANSA) - VERCELLI, 09 APR - Visite ai rifugi antiaerei di Vercelli, in questo weekend nell'ambito del progetto 'Tracce di guerra 2002' organizzato da La Rete, la consulta per la promozione del territorio vercellese. Porte aperte al tunnel in piazza Cavour, che poteva ospitare 250 persone, e , per la prima volta, al rifugio in piazza Zumaglini, sotto la Borsa Risi, capace di accoglierne fino a 600. Con l'iniziativa, patrocinata dal Comune, gli organizzatori vogliono consentire alla popolazione e alle nuove generazioni di vedere, conoscere e toccare con mano luoghi poco conosciuti della città, legati agli eventi bellici del secolo scorso. La visita è accompagnata da personale qualificato che illustra strutture e funzioni del ricovero, e gli avvenimenti legati ai bombardamenti subiti dalla città. A Vercelli furono 38 inizialmente i rifugi antiaerei programmati durante il conflitto, la metà quelli realizzati. In un'edizione passata il rifugio di piazza Cavour è stato visitato da circa 1.600 persone. Lunedì ci sarà una visita dedicata alle scuole, già "sold out". (ANSA).