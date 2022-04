Ucraina: corteo 'No War' a Torino con anarchici, Cub e Prc

(ANSA) - TORINO, 09 APR - "Contro la guerra e chi la arma".

E' la frase scritta sullo striscione che ha aperto un corteo 'No War' questo pomeriggio nel centro di Torino. Alla manifestazione, organizzata dalla Federazione Anarchica Italiana (Fai), hanno partecipato circa duecento persone, il sindacato Cub, il Partito della Rifondazione Comunista e alcuni militanti dei centri sociali.

Il corteo è partito da Borgo Dora ed arrivato in piazza Vittorio Veneto. "Invece di spese militari il governo deve investire in case, scuole, ospedali e trasporti - hanno spiegato i manifestanti - per questo chiediamo lo stop dell'invio delle armi in Ucraina e il ritiro di tutte le missioni militari all'estero". (ANSA).