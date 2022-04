Torino: Juric 'credevo all'Europa,ora penso a queste 8 gare'

(ANSA) - TORINO, 09 APR - "Non penso alla prossima stagione, ma a far bene in queste ultime otto gare: a gennaio ho creduto di poter lottare per l'Europa". Così il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia del posticipo serale contro il Milan capolista. "In porta gioca Berisha, ma ci mancherà Mandragora, ha un problemino muscolare - svela l'allenatore - noi ci proveremo contro una squadra fortissima: è vero che lo stadio sarà pieno, ma ci saranno tantissimi tifosi rossoneri". (ANSA).