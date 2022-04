Incendi: bruciano i boschi della Valle Cervo

(ANSA) - BIELLA, 09 APR - Vasto incendio boschivo sulle montagne del Biellese. Le fiamme in Valle Cervo tra Riabella, frazione di San Paolo cervo, e la strada panoramica della Galleria di Rosazza dove il forte vento sta rendendo la situazione critica. Sul posto operano i vigili del fuoco del comando di Biella e i volontari Aib. Il fumo si nota a chilometri di distanza. E' stato risolto in poco tempo invece l'incendio divampato in un boschetto di via Gallo a Mongrando. In questo caso il tempestivo allarme ha permesso ai vigili del fuoco di contenere da subito i danni. (ANSA).