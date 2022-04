Alpini: Asti in festa per cent'anni sezione locale Ana

(ANSA) - ASTI, 09 APR - Alpini da diverse parti d'Italia ad Asti per festeggiare i 100 anni della sezione locale dell'Ana.

Le celebrazioni, iniziate con la deposizione della corona al monumento dell'Alpino in centro, proseguono per tutto il weekend.

Inaugurata questa mattina la 'mini cittadella militare' allestita dalla Brigata Alpina Taurinense, che comprende una pista per lo sci di fondo e una palestra di arrampicata a cui i più giovani potranno accedere e cimentarsi nell'attività con l'assistenza di istruttori militari. Questa sera 'Veglia Verde' in collaborazione con i comitati Palio e musica per le vie della città. Domani mattina, dalle 10, la grande sfilata, momenti di solidarietà e alle 18 l'ammainabandiera. Previsto l'intervento del presidente nazionale, Sebastiano Favero. (ANSA).