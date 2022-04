Ucraina: flash mob Radicali a Torino, cantano inno in piazza

(ANSA) - TORINO, 08 APR - Hanno cantato l'inno nazionale dell'Ucraina, accompagnati dal suono di un violoncello, per chiedere che Putin venga incriminato alla Corte penale internazionale dell'Aja. E' il flash mob organizzato a Torino, in piazza Carignano, "a sostengo della resistenza ucraina" da Radicali italiani, +Europa e l'Associazione radicale Adelaide Aglietta.

Una trentina le persone che vi hanno partecipato. "Putin è un criminale di guerra" si leggeva sullo striscione esposto dai manifestanti. Da alcune settimane l'associazione Aglietta sta raccogliendo le firme per una petizione popolare affinché Putin venga giudicato all'Aja "per crimini di guerra e crimini contro l'umanità". (ANSA).