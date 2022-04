Sospetti casi salmonella, Ferrero ferma fabbrica in Belgio

(ANSA) - TORINO, 08 APR - In relazione ai sospetti casi di salmonella, Ferrero ha disposto a scopo precauzionale la sospensione dell'attività dello stabilimento di Arlon, in Belgio. E' quanto apprende l'ANSA da fonti dell'azienda.

"Ferrero riconosce che ci siano state inefficienze interne che hanno creato ritardi nei richiami e nella condivisione delle informazioni. Questo ha impattato sulla rapidità e efficacia delle indagini", afferma, in una nota, il gruppo dolciario, che ha ritirato tutti i prodotti Kinder fabbricati nell'impianto belga, anche in Italia, su disposizione della Agenzia federale belga per la sicurezza della catena alimentare (Afsca). Non sono invece interessate dal ritiro "le uova di Pasqua Kinder GranSorpresa sul mercato italiano, in tutti i formati e caratterizzazioni, perché prodotte in Italia", dove per altro "non vi è nessun collegamento tra il consumo di prodotti Kinder e casi di salmonella accertati".

"Ferrero è profondamente rammaricata per quanto accaduto - si legge ancora - Questo evento tocca il cuore dei principi nei quali crediamo e metteremo in essere ogni azione necessaria al fine di preservare la piena fiducia dei nostri consumatori".

(ANSA).