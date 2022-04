Incendi: due fronti nel Cuneese, alimentati dal vento

(ANSA) - CUNEO, 08 APR - Oltre 40 vigili del fuoco (permanenti e volontari) e 3 elicotteri sono impegnati da oggi pomeriggio per contenere due incendi boschivi a Caraglio, all'imbocco della valle Grana, e a Benevello, in Alta Langa. A Caraglio brucia un versante del monte Tamone verso la frazione frazione Vallera e sono impegnati due elicotteri e anche i volontari Aib.

Un altro elicottero è impegnato a Benevello dove il fronte delle fiamme stato fermato prima che raggiungesse le abitazioni.

Il vento soffia in molte parti del Piemonte e continuerà a farlo fino a domani, prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale): oggi 90 kmh a Susa, 86 a Formazza (VCO), 117.7 alla Gran Vaudala, sopra Ceresole Reale. Raffiche forti anche a Torino città. (ANSA).