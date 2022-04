Inalpi-Coldiretti, avviata filiera corta yogurt alla frutta

(ANSA) - TORINO, 08 APR - Yogurt bio con l'esclusivo utilizzo di frutta selezionata e proveniente dai territori vicini E' la nuova 'filiera corta' avviata dall'azienda lattiero-casearia Inalpi di Moretta (Cuneo), in collaborazione con Coldiretti Piemonte presentata oggi a Lagnasco.

"Il progetto - ha spiegato Ambrogio Invernizzi, presidente di Inalpi - nasce sulla base della nostra recente storia. Abbiamo creato insieme a Coldiretti e a Compral Latte, e grazie all'impulso di Ferrero, un sistema virtuoso, che mette in primo piano la qualità del latte, che abbatte la contrattazione e soprattutto valorizza la materia prima e crea valore per il territorio nel quale operiamo. Due anni fa siamo entrati nel mercato dello yogurt rilanciando, con la nostra filosofia, un'azienda - ha proseguito Invernizzi - e da quel momento abbiamo pensato di poter costruire un nuovo percorso, facendo crescere una nuova realtà nell'ambito del comparto frutta".

Roberto Moncalvo, presidente regionale di Coldiretti, e Bruno Rivarossa, delegato confederale, hanno evidenziato l'importanza delle filiere corte. "Alla luce della difficile situazione creata da rincari di energia, carburante, materie prime, fertilizzanti, dovuti alla guerra ucraina e alle speculazioni di mercato, occorre lavorare in questa direzione. Diventa fondamentale avere, come sul latte, anche per la frutta un prezzo indicizzato che non scenda mai sotto i costi di produzione, come prevede la nuova legge di contrasto alle pratiche sleali".

Il comparto frutticolo piemontese "ha un fatturato complessivo di oltre 500 milioni di euro, una superficie di 18.479 ettari e 7.950 aziende - ha evidenziato Franco Ramello, responsabile economico di Coldiretti Piemonte - e l'export sta dando segnali positivi registrando un +8%". (ANSA).