Euroflora, il Piemonte insegna felicità nella natura

(ANSA) - TORINO, 08 APR - Il Piemonte partecipa alla 12/a edizione di Euroflora, a Genova, nei Parchi e nei Musei di Nervi dal 23 aprile all'8 maggio, con un allestimento sensoriale dedicato al rapporto tra Uomo e Natura. Lo stand, coordinato da Asproflor e allestito dal progettista Luca Zanellati, è stato pensato per invitare il pubblico ad esperire la felicità che procura l'immersione nel verde, per esempio camminando scalzi su di un prato o sedendosi su un leccio fatto a sedia. Al centro dell'allestimento una sagoma umana distesa su un prato che guarda il cielo e libera i propri pensieri rappresentati da sfere fiorite che realizzeranno una nuvola di fiori.

La partecipazione a Euroflora è stata presentata oggi in Regione in un incontro promosso dall'assessore all'agricoltura, Marco Protopapa. "Il comparto florovivaistico piemontese è un settore economico sempre più importante - ha spiegato Sergio Ferraro, presidente di Asproflor - con 700 aziende, 2.700 occupati e 240 milioni di fatturato. In una regione che ha sempre sostenuto la produzione, basti pensare che Euroflora è nata a Torino nel 1961.

. "Il mercato in questi anni ha ripreso molto bene - ha concluso Ferraro - e anche durante la pandemia. La gente ha riempito case e giardini di fiore e piante arrivando ad una spesa pro capite di 80-90 euro a testa. Le difficoltà stanno arrivando ora a causa del forte aumento delle spese correnti, aspetto che potrebbe portare, senza interventi specifici, alla chiusura di molte aziende. Auspichiamo che la politica se ne faccia carico partendo anche dalle istanze che nasceranno da Euroflora 2022". (ANSA).