Auto: a Brandizzo prima Charging Plaza elettrica in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 08 APR - Una stazione capace di ricaricare venti furgoni contemporaneamente, con autonomia entro un raggio di 150 chilometri, grazie a venti stazioni di ricarica trifase.

Sono le caratteristiche della Charging Plaza realizzata dalla start-up OneWedge, specializzata in infrastrutture di ricarica elettrica, per la Teamwork di Brandizzo, uno dei principali fornitori Amazon. E' il primo progetto di questo genere in Piemonte e uno dei primi in Italia.

"Il passaggio all'elettrico è necessario per disporre di una flotta al passo con i tempi - spiega Massimo Cammarata, Ceo di Teamwork - efficienza senza inquinamento atmosferico". Secondo i dati, l'investimento per l'installazione di una charging plaza per 20 veicoli si ripaga grazie al risparmio sui costi di carburante in meno di 12 mesi. "Si fa un gran parlare di transizione ecologica ma le stazioni di ricarica non stanno incrementando quanto le auto in circolazione - dice Gianni Catalfamo, Ceo di OneWedge - crediamo che la rivoluzione nella mobilità sostenibile veda le aziende come fattore di attivazione e cambiamento". (ANSA).