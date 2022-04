World Press Photo Contest, Amber Bracken vince edizione 2022

(ANSA) - TORINO, 07 APR - La fotografa canadese Amber Bracken ha vinto il World Press Photo of the year, con una foto scattata per il New York Times che immortala alcuni abiti rossi appesi a delle croci lungo una strada per commemorare i bambini morti alla Kamloops Indian Residential School, un'istituzione creata per i piccoli indigeni presso la quale vennero scoperte circa 215 tombe.

L'annuncio dei vincitori dell'edizione di quest'anno del più importante concorso di fotogiornalismo al mondo è stato fatto oggi ad Amsterdam, città dalla quale il 15 aprile inizierà il tour mondiale, prima tappa italiana la Gam di Torino il 29 aprile.

La foto vincitrice, commenta la presidente della giuria, Rena Effendi, è "un tipo di immagine che si insinua nella memoria e che ispira una sorta di reazione sensoriale.

Guardandola sembra quasi sentire una quiete, un momento tranquillo di resa dei conti globale per la storia della colonizzazione, non solo in Canada ma in tutto il mondo".

