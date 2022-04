Vino: da Zurigo a Torino, il Nizza celebra il ventennale

(ANSA) - NIZZA MONFERRATO (ASTI), 07 APR - Un vino "con il disciplinare più severo del Piemonte", con un crescente successo grazie a "un movimento partito dal basso" , forte di un'associazione di produttori "con grandi progetti". E' il ritratto del Nizza docg fatto da Stefano Chiarlo, presidente dell'Associazione produttori di cui il 24 aprile, a Zurigo, si inaugura il calendario di eventi per festeggiare il ventennale.

Alla tappa elvetica, #ForumNizza doc, una delle quattro manifestazioni principali, è prevista la partecipazione di 26 aziende vitivinicole; l'11 maggio sarà il giorno del #ForumNizza, alla Tenuta La Romana, a Nizza Monferrato, un incontro dedicato al settore ho.re.ca., in particolare sommelier ed enotecari provenienti da Milano e Torino. Nella serata del 30 giugno si festeggia #Natailprimoluglio, nei giardini di Palazzo Crova, nel cuore di Nizza, per celebrare il 6/o anniversario dell'uscita in commercio delle prime bottiglie con la denominazione. La chiusura il 21 novembre, alla Nuvola Lavazza di Torino.

Altre manifestazioni si aggiungono al programma ideato dall'Associazione Produttori del Nizza in collaborazione con il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato: tra questi il 'Giro del Nizza', tour nelle cantine dei produttori, il 24 aprile, e 'Nizza è', nel terzo weekend di ottobre.

I soci produttori sono attualmente 75, in 18 Comuni, i dati di vendita del 2021, pari a 704 mila bottiglie di Nizza docg, segnano +13% rispetto all'anno precedente. L'obiettivo a breve termine - ha spiegato Stefano Chiarlo - è di arrivare al milione di bottiglie, "ma in un futuro più lontano si può arrivare a 4-5 milioni".

Metà dell'attuale produzione è destinata all'export, caratterizzato dalla crescita dei mercati di Usa, Scandinavia e Svizzera. (ANSA).