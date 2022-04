Ucraina: Settimo, accolti 80 profughi malati psichiatrici

(ANSA) - SETTIMO TORINESE, 07 APR - Sono arrivati oggi al centro Fenoglio di Settimo Torinese quaranta profughi ucraini, quasi tutti pazienti psichiatrici tra i 20 e gli 80 anni, pazienti di una clinica che si trova nella regione del Donbass.

Accolti dalla Croce Rossa Italiana, verranno smistati in centri specifici. "Sono 82 le persone salvate oggi, 84 la scorsa settimana - sottolinea Ignazio Schintu, direttore operazioni emergenza e soccorsi della CRI - Abbiamo un contatto diretto con la Croce Rossa Ucraina che ci aggiorna costantemente sulla situazione. Questo ci permette di avere la certezza che riusciamo a intervenire in base al bisogno".

Altri profughi sono arrivati in contemporanea in Puglia e a Trento. "Le strutture di destinazione sono già state individuate sul territorio. In Ucraina è avvenuto un primo triage, qui nuovi tamponi, zero positivi - evidenzia Francesca Basile, responsabile unità operativa delle migrazioni della Croce Rossa - Sono persone completamente sole. I medici che li seguivano sono oggi in ospedali ucraini nelle zone del conflitto". (ANSA).