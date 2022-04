Torino, cinque palazzi delle istituzioni aprono al pubblico

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Cinque Palazzi aulici delle istituzioni torinesi aprono le porte ai visitatori il 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre "per condividerne bellezza e valore civico con i cittadini", ha spiegato la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo presentando l'iniziativa promossa con Prefettura, Città metropolitana, Musei Reali, Turismo Torino e Provincia, Archivio di Stato.

"Il Palazzo Civico periodicamente apre le sua aule auliche - ha detto Grippo - ma con questa iniziativa entra a pieno titolo nei circuiti turistici di Torino. L'obiettivo non è solo dare la possibilità di visitare un palazzo seicentesco di grande pregio, ma anche bensì anche un'opportunità di incontro con l'istituzione più prossima alla cittadinanza".

"Questi edifici sono tutti casa nostra, un bene collettivo, una ricchezza ed è importante aprirli a cittadini e turisti", hanno aggiunto Jacopo Suppo, vicesindaco della Città Metropolitana, ed Enrica Pagella, direttrice dei Musei reali.

Il percorso offerto parte dal Palazzo Civico per continuare con i Musei Reali con le sale di rappresentanza di Palazzo Reale, centro di comando della dinastia sabauda e prima reggia dell'Italia unita e la Prefettura, già Palazzo delle Segreterie edificato da Amedeo di Castellamonte e terminato da Filippo Juvarra e Benedetto Alfieri.

La Prefettura è poi collegata, tramite una Galleria, all'aula del Consiglio della Città Metropolitana, già Provincia di Torino, l'ampia sala di periodo umbertino anch'essa affacciata su piazza Castello. Termina il percorso l'Archivio di Stato, che custodisce, tra l'altro l'atto di nascita dello Stato d'Italia.

"Questi palazzi non sono più luoghi di governo ma ancora simboli del potere del passato - ha aggiunto Pagella - e percorrerli è come passeggiare nella nostra storia". (ANSA).