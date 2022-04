Stellantis: Nuova 500 vince City Car 2022 ai GQ Car Awards

(ANSA) - TORINO, 07 APR - La rivista di lifestyle maschile Gq ha premiato il design e le prestazioni della Nuova 500, nominandola City Car 2022 per le sue prestazioni e il suo design.

E' il 25/o riconoscimento internazionale, di cui ben 14 conquistati solo nel Regno Unito, tra i quali il titolo di Car of the Year and Best Small Electric Car 2020 assegnato da Driving Electric, quello di Best City Car 2021 di Auto Express e il recente Best Small Electric Car for the City and Best Convertible for Value 2022 attribuitole dalla rivista "What Car?". A questi prestigiosi riconoscimenti vanno aggiunti anche il premio Miglior Design 2020 della rivista tedesca Auto Motor und Sport, quello di Miglior Design Concept del famoso concorso internazionale Red Dot Design Award" e il premio italiano Auto Europa 2022. (ANSA).