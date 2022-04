Stellantis: Fiom, Gran Tour Mirafiori tra passato e futuro

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Un percorso di quasi tre chilometri, della durata di oltre un'ora e mezza, lungo il perimetro esterno della fabbrica simbolo della Fiat, oggi Stellantis. E' il Gran Tour di Mirafiori che la Fiom di Torino organizzerà il secondo sabato di ogni mese, da aprile a luglio.

"Saranno i lavoratori e i nostri delegati - spiega Edi Lazzi, segretario generale della Fiom torinese - a raccontare che cosa Mirafiori ha rappresentato in passato, la sua estensione, quanta gente ci lavorava, quali sono stati i modelli più famosi prodotti qui, e poi la trasformazione e il declino. Basti pensare che nel 1969 lavoravano qui 60.000 persone e si produceva un milione di vetture, mentre nel 2019 se ne sono fatte 21.000, il 98% in meno. Parleremo anche del futuro perché questa fabbrica resta centrale non solo per i metalmeccanici, ma anche per l'economia cittadina. Invitiamo i cittadini a partecipare".

Il tour partirà dagli Enti Centrali, dove entrano gli impiegati, proseguirà in corso Settembrini dove ci sono le Presse e le Meccaniche, ma anche Tne nata dall'accordo tra la Fiat e gli enti locali per il recupero delle aree dismesse, che portò a Mirafiori la produzione della Grande Punto e della Mito, per finire alle Carrozzerie. Lungo il percorso saranno esposti cartelloni. (ANSA).