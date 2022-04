Stellantis: dopo Israele e Brasile la Nuova 500 in Giappone

(ANSA) - TORINO, 07 APR - La Nuova 500 arriva ufficialmente in Giappone. "Dopo i debutti in Israele e Brasile, ora tocca al Paese del Sol Levante accogliere la Nuova 500 nel suo cammino globale al di fuori dell'Europa. In Europa Nuova 500 è la city car elettrica più venduta, in Italia è l'elettrica più venduta in assoluto, mentre in Germania è l'elettrica più venduta dopo la Tesla. E ora sono entusiasta di scoprire come sarà accolta in Giappone", ha detto Olivier Francois, ceo del brand Fiat e cto globale di Stellantis intervenuto con un videomessaggio da Casa 500, il museo che racconta passato e futuro del gioiello più prezioso del marchio. "Il mercato nipponico conta già oltre sessantamila, tra proprietari e appassionati, dell'iconica 500 - ha aggiunto Francois - anche nella versione Abarth. Una community in continua crescita che di certo apprezzerà l'evoluzione 100% elettrica e saprà valorizzarla anche nella casa dei colossi dell'ibrido".

Progettata e costruita a Torino, la Nuova 500 unisce una propulsione 100% elettrica allo stile italiano. Nata nel 1957 la 500 ha vinto finora 29 premi europei finora assegnati dal grande pubblico e dagli esperti dei media automobilistici, di design e del lifestyle..

In Giappone, la Nuova 500 è proposta con un motore elettrico da 87 kW (118 cv) e una batteria Lithium-Ion con capacità di 42kWh. La gamma si compone di due allestimenti: Entry, nella versione berlina, e Icon sia per la cabrio sia per la berlina con interni premium. Cinque le livree disponibili: Celestial Blue, Ocean Green, Mineral Grey, Rose Gold e Ice White. La Nuova 500 è l'unica cabrio elettrica del mercato nipponico. (ANSA).