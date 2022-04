Raffiche a 100 kmh in montagna, vento forte fino a domenica

Raffiche di vento oltre i 100 kmh sulle montagne del Piemonte, quasi 70 a fondo valle. Le ha misurate la rete di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Con una breve pausa, ma solo nelle pianure, venerdì mattina, il vento continuerà a soffiare, con raffiche tempestose fino a domenica 10 aprile. Oggi pomeriggio 113 kmh alla Gran Vaudala, sopra Ceresole Reale (Torino), 104 kmh a Balme (Torino), nelle Valli di Lanzo, raffiche a 66.6 ad Avigliana, in basse Valle di Susa.

Cinquanta chilometri all'ora alla periferia di Torino, 70 a Bosio (Alessandria).

Sulle vette di confine in montagna nevica, con precipitazioni più abbondanti sulle creste nord-occidentali. Le massime hanno superato i 23 gradi in pianura: 23.5 a Villanova Solaro (Cuneo), 23.1 nel centro di Torino. (ANSA).