Padre non accetta omosessualità,polizia salva aspirante suicida

(ANSA) - TORINO, 07 APR - "Chi salva una vita salva un mondo": cita questa celebre frase ebraica l'assessore ai Diritti del Comune di Torino, Jacopo Rosatelli, ringraziando in Questura i due poliziotti che mercoledì scorso hanno evitato il suicidio di un 30enne che voleva lanciarsi dal sesto piano di un palazzo "a causa di una difficile situazione familiare". Dal racconto dell'assessore sembra infatti che il padre non accettasse l'omosessualità del figlio.

"Era già a cavalcioni sul balcone quando siamo arrivati - raccontano gli agenti Renato ed Enrico, in servizio presso il commissariato Mirafiori - 'Appena arriva la polizia mi butto giù', aveva detto ai suoi genitori, e così stava facendo".

L'uomo ha scavalcato la ringhiera e quando la polizia, chiamata dagli stessi genitori, è giunta sul posto c'era il padre che lo aveva afferrato per evitare che si lasciasse andare nel vuoto.

"Era determinato a compiere il gesto, non era solo una minaccia", sottolinea il questore di Torino, Vincenzo Ciarambino, che si è detto "orgoglioso" degli agenti. A fatica gli agenti della pattuglia del commissariato, diretto dal dirigente Valentina Irrera, hanno evitato il peggio per poi affidare il 30enne alle cure dei sanitari. "Questa notizia mi ha colpito e commosso - conclude l'assessore Rosatelli - Mi è venuto spontaneo scrivere al questore per dire che volevo fare qualcosa. A nome mio e della giunta. Ci tengo a dire a questi giovani agenti che hanno reso onore al loro corpo. Voi avete nella vostra divisa la costituzione scolpita". (ANSA).