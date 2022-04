Nuovanatura cessa attività a Casaleggio, 22 licenziamenti

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Nuovanatura, azienda che prepara insalate pronte per il consumo e snack di verdure spalmabili, chiuderà l'attività produttiva di Casaleggio (Novara) e ha aperto la procedura di licenziamento per i 22 lavoratori della produzione. E' stato già interrotto il rapporto lavorativo con una decina di interinali.

"Per i lavoratori è stata una doccia fredda, inaspettata.

L'incontro all'Unione Industriali di Novara è andato malissimo.

L'azienda non ha alcun piano di riconversione delle produzioni, non ha mai coinvolto sindacati e Rsu e non vuole discutere su niente. Sul tavolo ci sono solo i licenziamenti", spiega Enrico Pagnoni segretario della Flai Cgil Novara e Vco.

Domani mattina ci saranno le assemblee con i lavoratori.

"Abbiamo anche inviato una lettera al sindaco e all'amministrazione comunale di Casaleggio per chiedere di essere ricevuti dopo l'assemblea per illustrare la situazione", aggiunge Pagnoni.

Nuovanatura Srl, che fa capo alla multinazionale spagnola Gac Inodev, occupa 30 persone più altre 15-20 nella logistica.

L'azienda vuole trasferire l'attività produttiva di Casaleggio nello stabilimento acquisito a Piacenza. (ANSA).