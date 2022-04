Fondazione Pavese, mostra fotografica Suite pour l'Invisible

(ANSA) - TORINO, 07 APR - La Fondazione Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo (Cuneo) ospita fino al 15 maggio "Suite pour l'invisible", esposizione fotografica costruita appositamente per gli spazi della chiesa oggi sconsacrata dedicata ai Santi Cristoforo e Giacomo risalente alla fine del XIII secolo dove lo scrittore Pavese ricevette il battesimo.

La personale allestita da Edoardo Hahn, fotografo torinese classe 1962, con all'attivo un lungo percorso fatto di mostre e pubblicazioni di libri d'artista, è un viaggio nell'inesplorato della realtà visibile. Le sue foto, realizzate quasi esclusivamente in bianco e nero e con maestria tecnica, costruiscono un'unione poetica tra artifici umani e natura, un equilibrio imperfetto che richiama ad un rispetto necessario per ogni forma. Hahn tiene a ricordarci che le immagini sono finzioni che giocano nel terreno incerto tra immaginazione e memoria. Infatti sostiene che "Suite pour l'invisibile" è un luogo diviso in sequenze temporali, impressioni, sensazioni ed esplosioni di calore ottico, come potremmo immaginare in zone dove il pericolo rimane invisibile e tuttavia è presente".

In mostra saranno presenti una trentina di opere di diverso formato, eseguite negli ultimi anni e per lo più inedite.

Costruiscono un mosaico di immagini che si inseguono, si chiamano, fanno da eco le une alle altre. Una Suite pensata più gli occhi che per l'orecchio, dove il gioco è l'invito a percepirne il ritmo. (ANSA).