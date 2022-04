Cinema per l'Ucraina, sei giovedì di film e solidarietà

(ANSA) - TORINO, 07 APR - L'Associazione Museo Nazionale del Cinema (Amnc), grazie al sostegno dell'European Cultural Foundation, propone alla città il progetto "Cinema per l'Ucraina": una rassegna cinematografica che si articola in sei appuntamenti ogni giovedì sera, dal 14 aprile al 19 maggio a Torino, per riflettere sul terribile conflitto in corso in Ucraina attraverso lo sguardo di registi, sia ucraini che italiani, che negli ultimi anni hanno raccontato, con attenzione e partecipazione, storie, vite e persone di quella terra che ora tutti iniziamo a conoscere.

"Grazie al prestigioso sostegno dell'European Cultural Foundation, nell'ambito del programma Culture of Solidarity Fund: Ukraine edition, e della Fondazione Crt" spiega Vittorio Sclaverani, presidente dell'Amnc.

Le proiezioni della rassegna sono a ingresso libero, con la possibilità di fare delle offerte Up to You a sostegno di alcuni progetti specifici promossi da alcune organizzazioni del territorio attive per gestire questa emergenza umanitaria. Le realtà territoriali alle quali verranno devoluti tutti i ricavi della rassegna sono: Associazione Ambiente in Circolo editrice di eHabitat.it, Fondazione Paideia, Ugi - Unione Genitori Italiani, Come Back Alive, Il Pulmino Verde, Missioni Don Bosco.

L'appuntamento di apertura è in programma giovedì 14 aprile, alle 20.45 presso la Sala Poli del Centro Studi Sereno Regis (Via Garibaldi 13, Torino), e prevede la proiezione del film, in anteprima regionale, Postcards from Ukriane diretto da Sieva Diamantakos che sarà presente insieme al produttore Alberto Dandolo per incontrare il pubblico. (ANSA).