Bersaglieri donano monumento a Cuneo per il Raduno nazionale

L'Associazione nazionale Bersaglieri ha donato un monumento alla città di Cuneo in vista del Raduno nazionale, in programma dal 16 al 22 maggio. Realizzato in pietra di Luserna è stato installato nella zona di piazza Foro Boario; l'inaugurazione ufficiale si terrà sarà sabato 23 aprile alle 10,30, quando verrà anche svelato il programma ufficiale del 69esimo Raduno nazionale dei bersaglieri per il quale sono attesi complessivamente a Cuneo circa 100 mila visitatori.

Il 'Monumento al Bersagliere' è stato progettato dall'architetto torinese Paolo Montagnino su bozzetto di Piero Riva ed è stato realizzato poi dalla Italpietre di Barge (Cuneo).

Alla cerimonia d'inaugurazione sono attesi il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, il presidente dell'Associazione nazionale Bersaglieri), Ottavio Renzi, oltre a Luciano Portolano (bersagliere e segretario generale della Difesa), Nicola Piasente (comandante della Brigata alpina taurinense), i presidenti di Regione Piemonte e Provincia di Cuneo (Alberto Cirio e Federico Borgna) e Guido Galavotti, presidente del comitato organizzatore del raduno nazionale.

