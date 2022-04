Barolo e Barbaresco, missione Los Angeles dopo Grandi Langhe

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani fa rotta su Los Angeles per presentare le nuove annate di Barolo (2028) e Barbaresco (2019) ai professionisti d'oltreoceano. La missione 'Barolo & Barbaresco World Opening', in agenda il 28 e 29 aprile, segue di pochi giorni la chiusura di 'Grandi Langhe' che, negli spazi delle OGR di Torino, ha visto 2200 persone partecipare alle degustazioni, con la regia dei Consorrzi di Tutela Barolo e Barbaresco e Roero.

La rassegna, che per la prima volta ha avuto una sessione aperta al pubblico, ha affrontato anche temi 'politici' nell'incontro 'Chages. Ambiente & Etica nelle Langhe del futuro'. Sono stati delineati i nuovi modelli di gestione del vigneto, per gestire le emergenze ma ancora di più per pianificare le attività di previsione e prevenzione del rischio, avvalendosi delle tecnologie a supporto dell'economia circolare in vigna e in cantina.

Un altro aspetto toccato è stato quello dell'attenzione a tutti gli attori della filiera per avere condizioni di lavoro improntate sempre alla sicurezza e alla dignità.

"Questa edizione di 'Grandi Langhe' - è il commento di Matteo Ascheri, presidente del Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani - ha messo in luce non solo l'eccellenza delle nostre produzioni, ma anche la grande sensibilità dei nostri viticoltori che, nonostante questi mesi difficili, si sono impegnati per l'ambiente e per le persone. Con 'Changes' abbiamo aperto un confronto per individuare strade percorribili collettivamente e fondate su valori condivisi, per agire in modo concreto verso la costruzione di un futuro caratterizzato dal rispetto dell'ambiente e sull'etica". (ANSA).