Addio al professor Benito Rimini, a 94 anni la terza laurea

(ANSA) - BIELLA, 07 APR - E' morto, a 96 anni, il professor Benito Rimini, che solo due anni fa, con tanto di mascherina in piena epoca Covid, aveva discusso la sua terza laurea in Filiosofia all'Università del Piemonte orientale a Vercelli. Era molto conosciuto nel Biellese. E' stato insegnante di Economia aziendale negli istituti superiori e commercialista. Aveva conseguito la sua prima laurea in Economia a 27 anni a Perugia, nella sua città di origine, successivamente nel 1990 quella in Sociologia a Urbino con il punteggio di 110 e lode e infine la laurea triennale in Filosofia discussa a Vercelli davanti anche alle telecamere della Rai. L'aveva voluta dedicare alla moglie morta anni prima. (ANSA).